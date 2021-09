Equipes estão atuando para impedir entrada de veículos de turismo sem autorização em Cabo Frio

Desde sexta-feira, equipes das Secretarias de Mobilidade Urbana, e de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio, com apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, estão atuando nas duas principais vias de entrada na cidade (Wilson Mendes e América Central) com o objetivo de impedir o acesso de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo que não têm permissão para entrar e permanecer na cidade durante o feriado.