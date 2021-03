Equipes percorram praias de Cabo Frio para retirar banhistas no final de semana

Equipes de fiscalização da Prefeitura de Cabo Frio, coordenadas pelo Comitê Executivo de combate à Covid-19, atuaram em todas as praias do município neste fim de semana retirando da areia banhistas que insistiam em desrespeitar o Decreto Nº 6.475, de 15 de março de 2021, que amplia as medidas de controle do novo coronavírus.

Durante todo o sábado (27) e domingo (28), fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Fiscalização de Posturas, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal, dos grupamentos de Trânsito, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do grupamento Marítimo e Ambiental, atuaram em diversos pontos do município. As ações contaram com o apoio do 25º Batalhão da Polícia Militar.