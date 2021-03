Equipes percorrem bairro Cem Braças, em Búzios, para conscientização de prevenção ao Covid

O Governo Municipal de Búzios, faz, quase diariamente, ações para conscientização e prevenção ao avanço do coronavírus. Hoje (09), o secretário Sérgio F. dos Santos da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, acompanhou uma equipe da Postura no bairro Cem Braças, fazendo um trabalho de orientação e conscientização no comércio local.

Eles percorreram várias ruas do bairro, conversando com os comerciantes e moradores, sobre a importância de se manter o distanciamento, uso de máscara em todos os funcionários e nos clientes, álcool em gel, além da lotação máximo permitida pelo decreto municipal.

Segundo o secretário Sérgio F. Santos, a equipe foi muito bem recebida, e todos concordaram e se comprometeram a colaborar no que for possível, para manterem os comércios abertos com todas as medidas protetivas para prevenção do SARS- CoV-2.