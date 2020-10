Escola Anna Benedicta, de Macaé, promove 25ª Gincana da Família

Unidades municipais de Macaé estão promovendo programações remotas de integração junto à comunidade escolar. A Escola Municipalizada de Educação Infantil Anna Benedicta da Silva Santos (Centro) realiza até dezembro a tradicional “Gincana da Família na Escola”, que na sua 25ª edição ganhou a formatação virtual em função do distanciamento social. Com o tema “Um mergulho na cultura de Macaé”, cerca de 400 alunos da escola estão divididos em 20 equipes, participando de atividades online da gincana através do aplicativo Google Meet.

Cada equipe escolheu uma abordagem ligada à Macaé, como “Farol”, “Mercado de Peixe”, “Praia de Macaé”, “Boi Pintadinho”, “Benedito Lacerda” e “Lagoa de Jurubatiba”. Alunos e familiares fazem parte de tarefas específicas exibidas em vídeos, como brincadeiras cooperativas, oficinas, tarefas surpresas, música, grito de guerra, enfeites nas casas, roupas e acessórios ligados ao tema, e até buzinaços, com encenação de uma carreata ou com as famílias pelas ruas dos bairros. Virtualmente, as turmas são avaliadas por uma comissão julgadora (equipe gestora e professores extraclasse).



Umas das principais atividades é a produção do desenho da cultura de Macaé. Os quatro desenhos mais curtidos e compartilhados na rede social da escola serão estampados em uma máscara especial. Ao final da gincana, todas as crianças vão ganhar prêmios de participação pelas famílias. Já os alunos das quatro turmas que mais pontuarem receberão premiação surpresa.



A Escola Municipalizada Anna Benedicta está desde o mês de março oferecendo diariamente as vivências remotas pelo Whatsapp. A unidade também disponibiliza atividades semanais pelo Google Meet, e entrega atividades impressas e kits pedagógicos seguindo um cronograma específico e regras de distanciamento social.