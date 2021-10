Escola de Cabo Frio vira cenário para edição do Globo Repórter sobre os Caminhos de Darwin

A Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, foi um dos cenários visitados pela equipe de reportagem do programa Globo Repórter, da TV Globo, que vai abordar os “Caminhos de Darwin”, nesta sexta-feira (29). A unidade escolar é parceira do Projeto Caminhos de Darwin (UFRJ – Casa da Ciência – Instituto de Geologia) e desenvolve, por meio do Programa Jovens Talentos para a Ciência, pesquisa com foco na passagem do naturalista pelo Brasil no século XIX.

A escola está localizada no complexo da Fazenda Campos Novos, e atende alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio com formação técnica agrícola. A Fazenda Campos Novos fez parte da rota do naturalista, sendo local de pernoite durante sua passagem pela região.

No local, está preservado o acervo educativo do Projeto Darwin Now, recebido em Cabo Frio em novembro de 2008, ao final das atividades de comemorações dos 150 anos da teoria da seleção natural das espécies de Charles Darwin. Durante 11 anos a Fazenda abrigou o acervo doado.

Em 2019, a Prefeitura de Cabo Frio propôs à direção da Casa da Ciência a restauração do material, bastante castigado pelas intempéries, além de abrigar a exposição com o objetivo de torná-la mais conhecida pela comunidade escolar do município.

A exposição Darwin Now foi reinaugurada na abertura da Mostra de Ciência e Tecnologia do mesmo ano, com visitas guiadas regulares. Com a pandemia do coronavírus, as atividades foram suspensas, no entanto, as discussões sobre o retorno gradativo das atividades estão ocorrendo.

Todo o acervo, incluindo um totem comemorativo, uma sequência de quadros educativos, DVDs com videoaulas e material gráfico de divulgação foram restaurados, organizados, estudados e instalados por um grupo de alunos do Ensino Médio Técnico.

“É muito importante para nossa comunidade escolar ter um trabalho desenvolvido por alunos e professores. A Teoria da Evolução afirma que é o ambiente, por meio de seleção natural, que determina a importância da característica do indivíduo ou de suas variações, e os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência”, comentou o professor Yolmar Freire, diretor da unidade escolar.

Charles Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico. Em sua obra de destaque, propôs que a evolução das espécies ocorre graças ao mecanismo conhecido como seleção natural.