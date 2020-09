Escola é invadida e vandalizada, em Macaé

O Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel, de Macaé, foi alvo de vandalismo e arrombamento. Esta não é a primeira vez que a escola sofre com danos causados por criminosos.

Apesar de divulgada hoje, a ação foi identificada na quinta-feira (17) pela equipe do espaço escolar no dia reservado para entrega de material impresso. A unidade, que atende 750 alunos do 6º ao 9º ano, Educação de Jovens e Adultos (Eja) e Correção de Fluxo Escolar, é situada no Miramar e está com as aulas suspensas em função do distanciamento social estabelecido por decreto municipal.

Foram identificadas pela direção perdas de torneiras, motores de geladeiras e freezers da cozinha dos estudantes (da empresa de contrato), fiação da rede elétrica e dos aparelhos de ar condicionado, ventiladores, bebedouros, banheiros, portas e grades arrombadas e amassadas, além de cadeados e telhado danificados. Também foi constatado que algumas ferramentas foram deixadas pelo invasor no colégio, causando preocupação à comunidade escolar quanto a possibilidade de retorno.

Este ano, o colégio foi alvo de outros furtos e vandalismo. O primeiro foi registrado no dia 14 de abril, através de ofício digital. Equipes da Secretaria de Educação estão adotando as devidas providências quanto ao caso do colégio.

Em caso de alguma situação atípica no entorno do espaço escolar, principalmente no turno da noite, a população deve acionar os telefones dos setores dos órgãos de segurança: Polícia Militar – 190 ou 2762-0052-2762-0190 ou 2772-3190; 123ª Delegacia de Polícia–DP – 2762-1860, Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (9º GBM) – 193 ou 2791-6852, 2793-0047 ou 27910-190 e Secretaria Municipal de Ordem Pública – 2796-1336 ou 2796-1328 (8h às 17h).