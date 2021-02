Escola Municipal 100% Ecológica é inaugurada na Vila Canaã, em Araruama

A Prefeitura de Araruama inaugurou nesta quinta-feira, 11, mais uma Escola Municipal 100% Ecológica no município. A unidade fica na Vila Canaã e conta com infraestrutura de excelência.

Para evitar aglomeração, por causa da pandemia do Coronavírus, a cerimônia foi on-line, transmitida pelo Facebook da Prefeitura.



A unidade vai atender aproximadamente 250 alunos da Creche IV ao 5º ano do Ensino Fundamental, em dois turnos.

São mais de 700 metros quadrados de área construída. Dispõe de 6 salas de aula, biblioteca, salas de informática, recursos, direção, orientação educacional, orientação pedagógica, secretaria, sala de professores, duas portarias, refeitório, cozinha e despensa, além de quadra poliesportiva.

A nova escola mantém o padrão das demais, com a preservação de recursos da natureza. Por isso, ela conta com sistema de captação de água da chuva e energia solar. Com essa unidade a Prefeitura já soma a entrega de 4 Escolas 100% Ecológicas no município.

E o mais importante: cumpre o compromisso em aliar investimentos em Educação com a Sustentabilidade ambiental.