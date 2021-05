Escolas da rede municipal de Cabo Frio terão atendimento presenciais até sexta

Nesta semana, as escolas da Rede Municipal realizam atendimentos presenciais das 8h às 13h, até a sexta-feira (21), nas secretarias das unidades. Todos os diretores da rede já foram orientados sobre procedimentos de segurança e prevenção à Covid-19, como higienização dos ambientes, disponibilização de álcool em gel e a preservação do distanciamento social.

De acordo com a Secretaria de Educação, os profissionais que vão concorrer a uma vaga pelo Processo Seletivo Simplificado podem solicitar a “Declaração de Tempo de Exercício” e outros documentos nas escolas em que trabalharam ou através do e-mail srh@semecabofrio.rj.gov.br.

Além dos candidatos do Processo Seletivo, pais ou responsáveis de alunos do primeiro distrito que ainda não efetivaram as matrículas para o ano letivo de 2021 também podem comparecer na escola onde o aluno vai estudar para garantir a vaga na Rede Municipal, pois até o dia 21, todas as unidades trabalharão para fechar o quadro de alunos.

Em Tamoios, a efetivação da matrícula continua sendo realizada com lista de espera, e os pais devem se inscrever através do link https://listadeespera.semecabofrio.rj.gov.br/ e aguardar o contato da Secretaria de Educação.