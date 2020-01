Escolas de São Pedro da Aldeia estão recebendo serviços de manutenção

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia está realizando serviços de manutenção nas unidades escolares do município. Visando melhorias para o ano letivo de 2020, as intervenções chegaram à Escola Municipalizada Lucinda Franciscone de Medeiros, no bairro Porto do Carro.

A unidade está recebendo serviços de pintura externa, colocação de pisos em salas de aula e instalação de ventiladores, tomadas e interruptores, além de conserto do muro e do telhado. A intervenção é realizada pela equipe de Infraestrutura da Secretaria de Educação.

O diretor de infraestrutura, Anderson Monteiro, falou sobre o trabalho. “Realizamos os reparos conforme as solicitações das diretoras das unidades escolares. Estamos aproveitando o período de férias escolares para efetuar o serviço, mas a equipe de manutenção trabalha diariamente para atender às demandas solicitadas”, comentou.

Também foi feita manutenção e a pintura do parquinho da Escola Municipal Rubem Arruda Câmara, no bairro Morro do Milagre, e da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, em Botafogo.

Está previsto em cronograma a pintura do muro externo da Escola Mz. Vital Brasil, na Ponta do Ambrósio, e da Escola M. Antônio Rodrigues dos Santos, no Porto do Carro, além da manutenção do telhado da Escola Mz. Elízio da Costa Moreira, em Três Vendas.