Escolas de São Pedro da Aldeia recebem serviço de melhorias durante a pandemia

Com a diminuição de fluxo de pessoas nas escolas devido à pandemia do coronavírus, o setor de infraestrutura da Secretaria de Educação está intensificando a realização de pequenos reparos em escolas da Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia.

Com o passar dos anos, muitas unidades sofreram desgastes naturais de pintura, piso e estrutura e, com isso, estão sendo repaginadas para receber os alunos após a quarentena com maior qualidade visual e conforto.

Até o início de julho, dezessete escolas receberam melhorias, das quais quatro se destacam por terem um número maior de intervenções.São elas: E. M. Profª Maria Celeste de Campos, E. M. Luíza Terra de Andrade, E. M. Profª Maria da Glória dos Santos Motta e E. Mz. Manoel Martins Teixeira.



E. M. Profª Maria Celeste de Campos

A Escola, localizada no bairro Baixo Grande, além de ter toda a pintura renovada, incluindo palco, corredores e anexo, também teve muros reformados e foram instalados ventiladores nas salas.



Antes e depois da E. M. Profª Maria Celeste de Campos





E. M. Luíza Terra de Andrade

A escola, que atende alunos do Bairro Campo Redondo e proximidades, recebeu inúmeros reparos. Dentre eles, estão o conserto de portas e janelas, instalação de dobradiças e fechaduras, instalação de boxes nos banheiros feminino e masculino, recolocação de azulejos e vidros que estavam danificados, conserto de telhado e pintura de toda estrutura, incluindo bicicletário e lavanderia.



E. M. Profª Maria da Glória dos Santos Motta

Além de receber os mesmos reparos que a E. M. Luíza Terra de Andrade, a E. M. Profª Maria da Glória dos Santos Motta, situada no bairro Praia Linda, contou com a instalação de ventiladores e dispensers para sabonete líquidos nos quatro banheiros do colégio. Na unidade também foram instalados bebedouros, novos portões de ferro e teve o seu terreno todo limpo.



Antes e depois da E. M. Profª Maria da Glória S. Motta





E. Mz. Manoel Martins Teixeira

Na escola E. Mz. Manoel Martins Teixeira, que fica no bairro Sapeatiba, foi retirado um muro danificado e houve a instalação de grades de metal. A escola também recebeu pintura em toda a sua estrutura e anexo.



Antes e depois da E. Mz. Manoel Martins Teixeira com nova pintura e grades



A escola também contará com serviços de nivelação de terreno para maior acessibilidade, conserto de outros muros e a construção de um pequeno estacionamento em frente à unidade.





CONFIRA A LISTA COM AS ESCOLAS E CRECHES QUE TAMBÉM RECEBERAM REPAROS



C. M. Professora Tia Fátima

E. Mz. José Guimarães

E. Mz. Adalgiza da Silva Lobo

E. M. Dr° Plínio de Assis Tavares

E. M. Antônio Vaz da Silva

C. M. Dona Chica

C. M. Tia Márcia

E. M. José Teixeira Paulo

E. M. Jardim Primavera

E. M. Flonete Alexandrino da Silva

E. M. Elízio Ignácio Rangel

E. M. Professora Dulcinda Jotta Mendes

E. M. Vinhateiro.

A partir desta semana semana, a E. M. Paineira e E. Mz. Pequiá também irão receber a equipe de infraestrutura para iniciar o reparo nas unidades.