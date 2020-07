Escolas de São Pedro da Aldeia são higienizadas antes da entrega dos kits com materiais pedagógicos

As 42 unidades escolares da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia estão passando por rigoroso protocolo de higienização. A medida é preventiva à entrega dos kits com materiais pedagógicos impressos, que serão distribuídos aos alunos ainda neste mês de julho.

Além da higienização e desinfecção dos prédios e dos materiais, os profissionais que atuam na Educação foram orientados sobre as formas de prevenção e controle de infecção, a fim de evitar ou reduzir ao máximo a transmissão da Covid-19. Além de não permitir a formação de aglomerações, as recomendações exigem que todos (servidores e responsáveis pelos alunos) utilizem máscaras e higienizem as mãos antes de adentrarem nas escolas.

A E. M. Flonete Alexandrino da Silva foi uma das unidades que já iniciaram os procedimentos apontados no protocolo. A diretora, Renata Rodrigues, informou que preferiu seguir uma escala com os servidores da unidade, para que a limpeza fosse feita aos poucos e em momentos alternados nos períodos da manhã e tarde. Além da escala, todos os funcionários utilizam álcool em gel e seguem as medidas de segurança que são solicitadas. Renata também contou sobre a expectativa no momento da entrega do material aos estudantes.

“Os pais, assim como nós, estão ansiosos por esse momento. Como mantemos conexão com eles durante todo esse tempo, eles já estão nos perguntando como e quando será a entrega”, contou a diretora, que se mostrou positiva para essa nova etapa.





SEGURANÇA TAMBÉM NO PREPARO

A mini gráfica, onde estão sendo produzidos os materiais impressos que serão entregues aos alunos, também conta com um rigoroso processo de desinfecção. Todos os profissionais que estão atuando na estrutura seguem o protocolo de higienização pessoal e do ambiente.

Antes de começar a produção, o funcionário higieniza as mãos com água e sabão e, frequentemente com álcool em gel 70%.