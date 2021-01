Escolas dos distritos de Arraial do Cabo recebem vistoria do prefeito

Nesta terça-feira (26), o prefeito Marcelo Magno deu continuidade às visitas nas escolas do Município, dessa vez, as unidades dos distritos foram vistoriadas. A Inspeção contou com o auxílio da Secretária de Educação, Isalira Gomes, e dos vereadores Wellington Lacerda e Ayron Freixo, que participam da Comissão de Saúde, Educação e Ação Social da Câmara Municipal.

O objetivo é verificar se os espaços têm condições de receber professores e alunos no retorno às atividades letivas. Ao todo, três escolas e duas creches atendem cerca de 2 mil estudantes nos distritos de Arraial do Cabo.

De acordo com o prefeito, em comparação as demais escolas encontradas na região central da cidade, os distritos estão em melhor estado de conservação, sendo possível, realizar o restauro em poucas semanas.

A prefeitura informa também, que as matrículas já estão abertas para alunos a partir da Creche IV. As inscrições são feitas diretamente em cada unidade de ensino.