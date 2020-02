Escolas Municipais de Búzios estão sendo preparadas para recepção dos alunos

Após as férias a Prefeitura de Búzios, através da Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, trabalha para preparar as escolas municipais que vão receber em torno de 9 mil alunos, em 2020. As aulas reiniciam na próxima segunda-feira (10/02) nas 16 escolas e 7 creches do município.

Para acolher bem os alunos e todos que trabalham nas escolas, a manutenção e pintura, das unidades já está sendo feita. Outras estão passando por obras de reforma geral, como por exemplo, o Colégio Municipal Paulo Freire, no Centro e a Escola Municipal Manoel Antônio da Costa, na Rasa.

O piso da Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira, em Manguinhos, está sendo trocado. A Escola Municipal Regina da Silveira Ramos Vieira, em São José, recebeu uma nova quadra que será inaugurada, em breve. Já a Escola Municipal Eva Maria da Conceição, na Vila Verde, está sendo reformada e será ampliada.