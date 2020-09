Escolas municipais de Macaé recebem novos parquinhos

As escolas municipais de Macaé estão recebendo novos parquinhos. Na semana passada, as unidades Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Juventino da Silva Pacheco (Barra), Professora Iracy Pinheiro Marques (Lagomar), Professor Joaquim Luiz Freire Pinheiro (Cajueiros), Professora Elisa Maria Silva de Azevedo Portugal (São José do Barreto), Professor José Augusto Abreu Aguiar (Centro) e Professora Lia Koop Franco (Aeroporto) foram as contempladas. A instalação, iniciada no primeiro semestre letivo, prossegue até o fim do ano, conforme calendário organizado pela equipe de Infraestrutura da Secretaria de Educação. Os brinquedos são específicos e visam garantir segurança e acessibilidade dos estudantes.

Segundo a Superintendência de Infraestrutura, a intenção é que, com a volta das aulas presenciais – que estão suspensas em função do distanciamento social -, o parquinho seja um espaço de estímulo à criatividade, já que, além dos brinquedos convencionais, pode-se usar a estrutura para propor novas brincadeiras, dinâmicas e momentos de socialização, permitindo o contato com o lúdico e na percepção do mundo que tem à sua volta.



As interações no parquinho são mais espontâneas, o que favorece o desenvolvimento de habilidades sociais, como a empatia e a cooperação. Para a Educação Infantil, por exemplo, o parquinho tem fator positivo, pois quanto mais estímulos a criança receber nesse período, melhor será o seu crescimento cognitivo.



Na lista de escolas que já tiveram instalação de parquinho no decorrer do primeiro semestre letivo estão ainda as escolas municipais de Educação Infantil: Professora Neiva Mariano dos Santos (Cajueiros), Dolores Garcia Rodriguez (Mirante da Lagoa), Áttila (Cajueiros), Elea Tatagiba de Azevedo (Aroeira), José Bruno de Azevedo (Malvinas) e Zélia de Souza Aguiar (Malvinas).