Escolas municipais de São Pedro da Aldeia são beneficiadas com novo mobiliário e kits de papelaria

A Subsecretaria de Infraestrutura da Educação vem prestando suporte às escolas municipais durante a pandemia. No mês de agosto, as 42 unidades estão sendo contempladas com novos itens de mobília, que tem por objetivo auxiliar na organização de salas de aula e demais ambientes dos prédios.

As escolas estão sendo preparadas para a volta às aulas, prevista para setembro. Foram entregues mesa de inox, quadro branco, armário de aço, longarina, cadeira para auditório e estante de aço. Além dos móveis, as unidades também receberam, pela primeira vez, kits de papelaria, que irão ser utilizados na parte administrativa escolar.



Imagem: SEMED/SPA

A diretora da E. M. Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, Joyce da Conceição, agradeceu. “A gente fica extremamente feliz em receber esse mobiliário novo e também de saber que a nossa escola está sendo tratada da forma que merece com a atenção que vem sendo dada. Para muitos, a ação pode parecer pequena, mas nos emociona ver a chegada desses itens que esperamos por tantos anos e todo o carinho que recebemos. Ganha a escola, mas muito mais ganha os alunos através dessa entrega”, concluiu.

Já para a diretora da E. Mz. Paulo Roberto Marinho, Jacqueline Brumana de Paula, afirmou que a entrega dos itens mostra o comprometimento dos serviços aplicados na gestão escolar. “Somente as aulas presenciais estão suspensas. A escola continua ativa e sendo abastecida pela educação de todo o material que se faz necessário nesse sentido do retorno às aulas na unidade. Percebemos que a nossa escola vem sendo amparada e é bom saber que o governo vem se preparando nessa questão logística e operacional. Esse apoio da educação é fundamental para trazer qualidade para todos os alunos”, pontuou.

Escolas recebem manutenções regulares

Além de realizar a entrega das mobílias e kits de papelaria, a Subsecretaria de Infraestrutura vem promovendo reparos de forma regular nas escolas municipais aldeenses. Profissionais de manutenção estão atuando para sanar os danos causados pelo desgaste natural do tempo e do uso. As ações acontecem desde o primeiro mês da atual gestão e foram intensificadas para que as unidades estejam em pleno funcionamento no retorno do ano letivo.

Entre os serviços realizados, estão a manutenção da parte elétrica dos prédios, revisão de segurança no sistema de gás das cozinhas, reparos nos telhados, instalação de ventiladores, trocas de vidros quebrados, pintura, recolocação de pisos.