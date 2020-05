A Prefeitura de Araruama iniciou nesta quarta-feira, dia 27; a ampliação do espaço de triagem para as pessoas com sintomas do covid-19, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

“Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito para salvar vidas, mas é necessário a conscientização da população. Mantenham o isolamento social, caso seja necessário sair de casa, use máscara de proteção”, escreveu a prefeita Livia de Chiquinho, em sua rede social.