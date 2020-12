Especial de Natal aborda covid-19, violência contra a mulher e preconceito racial em Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande recebeu um Especial de Natal em formato forma de live, com dança, teatro, música e a presença do Papai Noel, na última sexta-feira (18). De uma forma lúdica e segura, a comemoração natalina entrou nas casas dos moradores da cidade de Iguaba Grande através de uma rede social. O tema central do evento foi a Covid-19, mas questões como violência contra a mulher, preconceito racial e de gênero foram levantadas. Segundo a subsecretária de Cultura Myrian Inêz, é importante que passe a mensagem sobre a Covid para que as pessoas continuem se cuidando. – “É uma mensagem positiva, porque as coisas vão melhorar”. Afirma. Para ela, o evento também foi uma forma do Prefeito fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no município e de tudo que evoluiu, mesmo que a cidade esteja vivendo diante a uma pandemia.

O número de artistas que participou do evento foi bastante reduzido em comparação a totalidade dos que frequentam os cursos oferecidos pela subsecretaria, devido às medidas tomadas para a contenção da pandemia.

A comemoração contou ainda com a presença do Prefeito Vantoil Martins e do coordenador de Cultura Elias Marinho.