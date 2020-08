Estação de tratamento de água da Prolagos passará por manutenção neste domingo (16)

Produção de água ficará suspensa das 8h às 12h para melhoria na Subestação Principal de Energia Elétrica

A Prolagos fará manutenção programada na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no distrito de São Vicente de Paulo, em Araruama, no próximo domingo, 16 de agosto, quando dará continuidade à modernização da Subestação Principal de Energia Elétrica. O serviço, que começou no dia 26 de julho, está sendo executada por etapas e visa reforçar a segurança operacional e a continuidade do abastecimento nas cidades da área de concessão.

A produção de água ficará suspensa das 8h às 12h, o que poderá reduzir as pressões do sistema de distribuição e impactar o abastecimento em localidades elevadas e finais de rede. Após a retomada das operações, a normalização do fornecimento de água nestes locais se dará de forma gradativa. Para minimizar os impactos, a concessionária manterá os reservatórios cheios e orienta a população que faça o mesmo.

A Prolagos é responsável pelo abastecimento de água tratada nos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A concessionária pede aos usuários que façam o uso consciente da água durante o período. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) está à disposição pelo número 0800-7020-195 (área de concessão) e (22) 2621-5095 (demais localidades). O cliente pode entrar em contato também pelo WhatsApp (22) 9.9722-8242 ou pelo aplicativo Águas APP.