Estádio Correão, em Cabo Frio, terá aulas gratuitas de zumba, treinamento funcional e alongamento

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, vai ampliar a oferta de atividades físicas de forma gratuita para a população. A partir da próxima terça-feira (23), aulas de zumba, treinamento funcional e alongamento serão ministradas no Estádio Correão, em São Cristóvão.

Desde o início do ano, algumas atividades físicas orientadas por profissionais especializados já vem sendo feitas nos equipamentos esportivos da Prefeitura. Com a mudança da sede da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer para o Correão, o estádio passa a ser mais um polo dessas atividades.

As aulas vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras, pela manhã. Das 6h às 6h40, o dia começa com a zumba, sob a coordenação da professora Veridiana Oliveira. Das 7h às 8h, é a vez do treinamento funcional. Das 8h às 9h, estão programadas as aulas de alongamento, voltadas especificamente para a melhor idade. Estas aulas serão dadas pela professora Mikaelly Muzy.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na recepção do Estádio Correão. Os interessados devem levar original e fotocópia dos seguintes documentos para o cadastro: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4, além do preenchimento de uma ficha de inscrição que é fornecida no local.

Atividades gratuitas em toda a cidade

No Complexo Esportivo Aracy Machado já estão sendo dadas aulas de treinamento funcional e musculação, sob o comando do professor Luiz Otávio Tardelli. No Ginásio Vivaldo Barreto, no Jardim Esperança, seguem as aulas de zumba, também com a professora Veridiana Oliveira. No Ginásio João Augusto, em Tamoios, uma série de atividades para todas as idades está sendo desenvolvida, com aulas de volei, futsal, lutas, além de ginástica aeróbica, treinamento funcional e aulas de dança para a melhor idade.

O secretário adjunto de Esporte e Lazer, Rodolpho Campbell, ressaltou a importância da criação de novos espaços para a promoção de atividades físicas para a população. “Este já é um pedido antigo da população e agora, com a retomada gradual das atividades e o avanço da vacinação contra a COVID-19 em nossa cidade, podemos ampliar essa oferta. Vamos continuar respeitando todos os protocolos de segurança e queremos, em breve, ampliar o número de atividades oferecidas”, explicou o secretário, informando que está no planejamento da secretaria criar uma academia popular de musculação no Correão, nos moldes do que já acontece no ginásio Alfredo Barreto.