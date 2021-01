Estádio Correão sedia partida do Campeonato Carioca nesta quarta

O Estádio Correão sedia, nesta quarta, dia 20, a primeira partida oficial válida pela temporada de 2021. A Associação Desportiva Cabofriense recebe o América, às 15h, em jogo pela segunda rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca da série A-1.

Segundo o protocolo “Jogo Seguro”, criado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), não será permitida a presença de público em jogos do campeonato. Apenas jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes; quadro de arbitragem; funcionários do estádio e jornalistas credenciados estarão aptos a permanecer no estádio.

Por conta da realização da partida, os portões de acesso à rua lateral do campo não serão abertos nesta quarta-feira. A estratégia será repetida no sábado (23), quando a Cabofriense volta a jogar no Correão, recebendo o Friburguense, também às 15h.