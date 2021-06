Estado licita obra para construção de cinema em São Pedro da Aldeia

O sonho dos aldeenses em ter um cinema na cidade está cada vez mais perto de ser realizado. O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai licitar, no próximo dia 23 de novembro, a execução das obras de construção do Complexo Exibidor de São Pedro da Aldeia. O cinema, que será executado com recursos federais da Agênia Nacional de Cinema (ANCINE), será construído em um terreno de mais de dois mil metros quadrados, localizado no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal. O Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Secretaria Estadual de Cultura foi assinado pelo prefeito Cláudio Chumbinho em agosto de 2017.

A área destinada ao cinema tem mais de dois mil metros quadrados

De acordo com o aviso de licitação e o Termo de Referência do Estado, o complexo cinematográfico tem valor estimado em R$ 3.162.437,72 e a empresa que vencer a concorrência para a construção da obra deverá seguir o Programa Arquitetônico desenvolvido pela ANCINE. O projeto prevê duas salas de projeção, foyer, bombonière, bilheteria, sala de administração, sanitários femininos e masculinos, vestiário, duas cabines de projeção, sala de ar-condicionado e dois ambientes de circulação.

O prefeito Cláudio Chumbinho destaca a importância do projeto para preencher uma lacuna na cultura aldeense, que possui um excelente teatro, mas ainda não tinha salas de cinema. “ Nós articulamos e batalhamos bastante para trazer para o nosso município esse projeto. Além de aumentar o acesso das pessoas à cultura, teremos mais opção de lazer e entretenimento no nosso município”, enfatiza o prefeito.

Foto: Ryu Rodrigues

O cinema será construído ao lado do Teatro Dr. Átila Costa

Conforme a parceria estabelecida com a Secretaria Estadual de Cultura, a Prefeitura cedeu o local para a construção do cinema e o Governo do Estado do Rio de Janeiro é responsável pela construção da obra. Após concluído, o complexo deverá ter gestão privada. O Projeto “Cinema da Cidade” é uma das linhas de ação do Programa “Cinema Perto de Você”, instituído através da Lei 12.599 de 23 de março de 2012, regulamentada pelo Decreto n° 7.729, de 25 de maio de 2012, destinado à ampliação, diversificação e descentralização do mercado de salas de exibição cinematográfica no Brasil.