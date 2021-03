Estão abertas as inscrições para Escolinha de Natação de Búzios

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, iniciou nesta quarta-feira (10), as inscrições para Escolinha de Natação, que voltará a funcionar na piscina do Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral( INEFI).

As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria de Lazer e do Esporte, no Espaço Zanine de 10h às 12h e das 14h às 16h. Inicialmente são 60 vagas ofertadas, com idade mínima de sete (7) anos.

Para participar da Escolinha de Natação, é necessário apresentar atestado médico de aptidão para prática esportiva. As aulas serão de segunda a quinta-feira, funcionando com dois turnos.

Manhã – 8h às 10h

Tarde- 14h às 16h

Vagas limitadas