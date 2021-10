Estão abertas as inscrições para o Prêmio “Evandro Terra” de Cabo Frio

Estão abertas as inscrições para o Prêmio “Evandro Terra”, que irá selecionar 96 propostas/projetos artísticos e culturais para apresentações no município.

O Edital Nº 20968/2021, com todas as regras, foi publicado no Portal da Transparência e pode ser consultado no link https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=520

A inscrição segue até o dia 8 de novembro. Primeiramente, é obrigatório preencher o Cadastro Permanente de Artistas de Cabo Frio, disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1jGLBwmfHvrEvWMN0BCyq45eTEBbmLZpsrVatZOMwUFw/viewform?ts=60d1f047&edit_requested=true e, em seguida, o formulário de inscrição no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3eUmQYgRZUY3ikYXrGRuc-6kBDQnUSkWaGBuIl9YNYznI1w/viewform.

O valor global do edital é de R$ 272.380,00, dividido em duas categorias, e para os seguintes segmentos artísticos: artesanato; artes cênicas (teatro, circo, técnicos de som e luz, figurinistas, maquiadores, etc); artes plásticas; audiovisual; blocos, agremiações carnavalescas, escolas de samba e bandas tradicionais da cidade (em formato reduzido, com até 10 integrantes); cultura afro; dança; expressões culturais populares; LGBTQI+; literatura; música; produção cultural; pesquisas sobre arte e cultura; patrimônio cultural; expressões artísticas não convencionais e infraestrutura técnica.

A seleção será feita por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura / Fundo Municipal de Cultura (FMC), e o resultado dos projetos contemplados será anunciado no dia 10 de dezembro.

Segundo o Edital, quem já foi contemplado pelo Edital Dona Uia (Inciso III da Lei Aldir Blanc no município de Cabo Frio) não poderá se inscrever no Edital Evando Terra.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo e-mail editaisaldirblanc@gmail.com ou pessoalmente na sede da Biblioteca Municipal Professor Walter Nogueira, na Praça Dom Pedro II, n°47, Centro, Cabo Frio.

Evandro Terra foi um cantor, compositor e professor criado em família mineira, mas que adotou Cabo Frio como moradia. Nas décadas de 80 e 90, fez sucesso no país com composições na voz de artistas como Banda Mel, Banda Beijo, Malakacheta entre outras.

Em 1991, o artista, junto com o Grupo Terra, foi o vencedor do “Prêmio de Melhor Composição” do carnaval baiano com a música “Salvador pra você”, interpretado pelo cantor Netinho. Evandro Terra morreu em 10 de janeiro deste ano, aos 66 anos, no Rio de Janeiro.