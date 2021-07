Estátuas de Cabo Frio foram encaminhadas para o Rio de Janeiro para restauração

O prefeito José Bonifácio anunciou a restauração das estátuas do jogador de futebol Leandro e do surfista Victor Ribas, que foram enviadas para um processo de recuperação no Rio de Janeiro. Inaugurados em 2003, os monumentos ficavam na orla da Praia do Forte e passaram por diversos atos de vandalismo.

Feitas em homenagem aos desportistas cabo-frienses de reconhecimento mundial, as estátuas foram deixadas no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, após a retirada do espaço original. O artista plástico Edgard Duvivier, que fez as estátuas, será o responsável por revitalizar as peças de bronze. A previsão é de que as estátuas estejam prontas em cerca de 40 dias. A restauração está orçada em R$ 60.960,00.

Após ficarem prontas, serão novamente expostas em pontos de visitação, servindo como atrativo turístico e homenageando o esporte local.

O surfista cabo-friense Victor Ribas foi o brasileiro que chegou mais perto do título mundial antes da conquista de Gabriel Medina, em 2014. Em 1999, Victor terminou a temporada da WSL em 3º lugar.

Já o ex-jogador Leandro, conhecido como “peixe frito” por ser natural de Cabo Frio, foi lateral direito do Flamengo e da Seleção Brasileira. Leandro foi tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, ambos em 1981, com o clube carioca.