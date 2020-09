Evento Arraial Sem Lixo acontece entre os dias 15 e 20 de setembro

No dia 19 de setembro é comemorado mundialmente o “World Cleanup Day” ou Dia da Limpeza, em que voluntários do mundo todo se mobilizam em ações de conscientização e limpeza dos espaços públicos. Em Arraial do Cabo, as empresas privadas se mobilizaram para fazer a semana de limpeza das praias e mares e montaram um cronograma especial, respeitando todos os protocolos de higienização e prevenção ao coronavírus.

Confira na arte os dias e locais de limpeza e se inscreva para participar dessa ação que conta com apoio da Prefeitura.

Quem quiser participar basta entrar em contato com os organizadores através dos contatos:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

▪(21) 99211 0620 – Marcão ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

▪(22) 99822 5511 – Bernardo ⁣⁣⁣⁣⁣⁣