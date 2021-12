Evento empresarial “Rio de Mãos Dadas pelo Interior” será realizado em Cabo Frio

Será realizado nesta quarta-feira (1º) o evento Rio de Mãos Dadas pelo Interior. A iniciativa gratuita é promovida pela Fecomércio RJ, com apoio do SindCom e do Cabo Frio Airport.

O objetivo é proporcionar, aos empresários da região, palestras seguidas por atendimentos individualizados com especialistas no segmento.

A apresentação será a partir das 19h, no auditório do Hotel Sesc Cabo Frio. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do Senac no YouTube. As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/costadosolRDMD