Exclusivo: Iranildo Campos é o novo secretário de Saúde de Cabo Frio

Cabo Frio tem novo secretário de Saúde. O ex-deputado Iranildo Campos, acaba de confirmar ao jornalsimo da Litoral FM, com exclusividade, que assume a pasta no lugar do médico Carlos Ernesto Donellas. Iranildo chega com o apoio do governardo Wilson Witzel.



A posse está marcada para a próxima segunda-feira, às 10h, no gabinete do prefeito Adriano Moreno.

O governo deve anunciar a mudança nas próximas horas. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio não informou os motivos da saída de Carlos Ernesto, que estava a frente da pasta desde o dia primeiro de agosto.



Iranildo Santos é Policial Militar reformado e foi Deputado Estadual. Ele também foi secretário de Saúde de São João de Meriti por duas vezes em 2001 e 2009 e está morando em Cabo Frio.