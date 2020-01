Exposição em Búzios “Etnias – A beleza do ser humano”

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, inaugura a exposição “Etnias – A beleza do ser humano” nesta sexta-feira (3/01), a partir das 19 h, no Espaço Cultural Zanine. A mostra reúne obras do artista plástico, Matheus Pereira, e retrata a beleza da diversidade cultural, apresentando diferentes estilos de vida dos povos ao redor do mundo.

Matheus Pereira é buziano, descendente de famílias que vivem nessa região por gerações, vê na beleza da cidade, e na ancestralidade, uma grande fonte de inspiração. Tem 24 anos, é autodidata, e participou de vários movimentos culturais, como o Circuito de Arte Búzios, onde expôs na Rua das Pedras e no Zanine. Como destaque de seu trabalho, pintou Dona Eva, no mastro que foi erguido no Quilombo da Rasa, em seu aniversário de 108 anos. O artista também doou a tela “Dona Zerbina” ao Memorial da História Buziana, que acontece todos os anos no aniversário da Igreja de Sant’Anna. Participou do Festival Gastronômico, com exposição na Praça dos Ossos e fechou o ano de 2019 com a primeira exposição individual “Raizes” no Corredor Cultural Torres do Cabo, realizado na Câmara Municipal de Cabo Frio.

A exposição segue até 03 de fevereiro de 2020.