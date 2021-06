Fábio do Pastel recebe representantes de pais de alunos e esclarece questões sobre a Educação

A gestão municipal de São Pedro da Aldeia recebeu mães de alunos nesta segunda-feira (7) para esclarecer questões relacionadas à educação.

O governo deu transparência aos dados da verba federal recebida para a merenda escolar, além de responder aos questionamentos levantados pelas representantes dos responsáveis dos estudantes da rede de ensino aldeense.

Na ocasião, foi apresentado o extrato especificado dos valores mencionados.

O chefe do executivo reforçou a importância de ouvir as demandas da população e marcou nova reunião com as mães sobre os tópicos colocados em pauta.