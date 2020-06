Fale News: Não há confirmação de vereadores de Arraial do Cabo infectados com Covid-19

A Câmara Municipal de Arraial do Cabo esclarece à população cabista, que não há até o momento nenhuma confirmação de vereadores infectados com o Covid-19.

Os boatos surgiram no fim da tarde de ontem (02), após a sessão ser suspensa por falta de tempo hábil para limpeza total do espaço, visto que, a Câmara neste momento está passando por algumas pequenas melhorias a fim de atender ainda melhor seus colaboradores assim que às atividades forem normalizadas.



“Ratificamos ainda, que na quinta-feira (03) a sessão ocorrerá a partir das 17h e será transmitida ao vivo em nossa página oficial do Facebook, lembrando que seguimos todos os critérios de prevenção ao risco de contágio do coronavírus, com o uso de máscara fácil e álcool em gel para as mãos. Aproveitamos para orientar à população, que busque sempre as informações por meio dos canais oficiais da Câmara: o site www.arraialdocabo.rj.leg.br/ e a página Câmara Municipal de Arraial do Cabo”, disse nota.