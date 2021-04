Família procura por corpo do senhor José que faleceu em hospital particular de Cabo Frio

O corpo do senhor José Pinheiro, de 71 anos, que faleceu por complicações da Covid-19, “desapareceu”.



Ele estava internado na Clinerp, hospital Particular de Cabo Frio, e após serem informados, na manhã de terça, dia 27, sobre a morte do ente querido, os familiares se depararam com o corpo de outra pessoa.



Segundo informações, uma família que sepultou uma pessoa, ainda na manhã de terça-feira, dia 27, foi chamada mais uma vez no hospital, explicando que talvez tivesse acontecido um erro e quando essa família chegou lá se deparou com o seu parente ainda sobre a pedra no necrotério do hospital.

Um irmão dessa vítima, quando viu o que aconteceu, percebendo que velou, sepultou outra pessoa, passou mal e precisou de atendimento médico com princípio de infarto.



A principal suspeita é de que os corpos tenham sido trocados e outra família teria velado e enterrado o senhor José.

A 126• Delegacia de Policia Civil foi acionada, onde os familiares registraram ocorrência.

A Procuradoria Municipal também.



Provavelmente o corpo enterrado na terça-feira por outra família, terá que ser exumado para saber se é o senhor José.



O Jornal de Sábado entrou em contato com a Clinerp e ainda não obteve resposta.