Familiares de jovem morto em boate de Cabo Frio fazem homenagem a ele em Arraial do Cabo

Na terça-feira, dia 09, familiares e amigos de Alessandro Paiva, de 22 anos, morto em um assalto na casa noturna na madrugada de segunda, dia 08, em Cabo Frio, prestaram homenagens ao jovem em Arraial do Cabo, cidade onde ele morava.

As homenagens começaram com uma oração nas areias das Prainhas do Pontal, onde Alessandro frequentava, e seguiram com uma barqueata pela região com balões pretos presos aos barcos.