Familiares procuram por jovem andarilho que estaria em Cabo Frio

A família de Douglas Fernandes dos Santos Oliveira está a sua procura.

O jovem é dependente químico e optou por viver como andarilho. Douglas vive viajando e a última notícia que tiveram dele, ele estaria em Cabo Frio.

“Hoje venho aqui pedir a ajudar de todos amigos, familiares e conhecidos que possam me ajudar a divulgar, até que possamos acha alguma informação dele. Com essa epidemia estamos muito preocupados com ele. Ele é dependente químico, infelizmente, optou para viver como andarilho. Pessoal, peço com todo coração que compartilhem. Mais também peço não deem notícias falsas, pensem na família, já estamos preocupados. A família toda está a procura dele”, diz Blennda, mãe da filha de Douglas.

Se alguém tiver alguma informação, por favor, entre em contato: (31)995161836 / (31) 971581610 Blennda.