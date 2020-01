Famílias excluídas do programa “Minha Casa, Minha Vida” de Araruama farão protesto na próxima quinta

Circula nas redes sociais um movimento com as famílias excluídas do programa “Minha Casa, Minha Vida” de Araruna, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 30, com concentração às 10 horas, na Praça da Bíblia, em direção à sede da Prefeitura.

Até o momento a Prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, não se pronunciou sobre a denúncia da farra das indicações do Condomínio Dolce Vitta, no bairro Areal. De acordo com o dossiê protocolado pelos vereadores Penha Bernardes e Oliveira da Guarda (MDB), na Procuradoria do Ministério Público Federal, a prefeita Lívia de Chiquinho é suspeita de beneficiar os cargos de confiança, como secretários, assessores, cabos eleitorais, e até mesmo a babá da sua filha, com apartamentos no condomínio.