Feira do Livro chega à Praça Hermógenes Freire da Costa em São Pedro da Aldeia

Os aldeenses, turistas e amantes da literatura têm até o dia 13 de fevereiro para adquirir livros a preços populares na Feira do Livro “Maria Lê/Maluco por Leitura”. O projeto está instalado na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia, e funciona de segunda a segunda, das 16h às 23h, com venda de exemplares a partir de R$ 10. Cerca de 10 mil títulos de diferentes gêneros literários, para crianças e adultos, podem ser adquiridos no espaço. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura.

Segundo o secretário adjunto de Cultura, Thiago Marques, a chegada da Feira é mais um atrativo durante a alta temporada na cidade. “Estamos muito felizes com a chegada da Feira do Livro. O projeto é muito bacana, incentiva a leitura e oferece uma variedade muito grande de livros a preços acessíveis. É mais um atrativo para as famílias e turistas na Praia do Centro. Estamos preparando ainda algumas novidades para acrescentarmos à programação da feira”, destacou.

Galpão literário ficará instalado na praça até o dia 13 de fevereiro

Montada em um galpão de 80 m², a feira oferece uma variedade de segmentos literários, passando pela literatura infantil, juvenil, nacional, estrangeira, biografias, romances, poesias, religiosos e best-sellers, dentre outros. A Feira do Livro é idealizada pelo projeto “Maria Lê” e conta com o patrocínio da distribuidora literária “Maluco por Leitura”.

Até a próxima quinta-feira (6), o projeto estará aceitando encomendas de lançamentos literários, mediante o pagamento de um valor como garantia. Para encomendar um livro, basta comparecer ao galpão ou enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (31) 3481-6867. No espaço, a população também poderá fazer doação de livros.