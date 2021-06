Feira do Produtor Rural acontece até domingo em Tamoios

Até domingo (27), o Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, recebe uma edição especial da Feira do Produtor Rural. Desta vez, a feira acontece simultaneamente à I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador.

Para entrar no Parque de Exposições é preciso cumprir as medidas de controle do coronavírus, com uso de máscara e distanciamento social.

A tradicional programação da feira conta com exposição de produtor agrícolas, oficina de tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola com comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato, venda de produtos com renda revertida para o canil municipal, brincadeiras infantis, esportes e muitas outras atividades. Além disso, os participantes também poderão visitar o stand da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e da Secretaria da Melhor Idade, que estará no local fazendo o cadastro para o Cartão do Idoso.

A I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio teve início nesta quinta (24) e vai até o sábado (26), com a participação de mais de 180 cavalos de todo o estado do Rio. A programação sempre é das 9h às 22h.

Na sexta-feira (25), a programação vai começar com o julgamento das fêmeas, e no sábado (26), será o dia das competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas. Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus e faixas.