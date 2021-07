Feira do Produtor Rural de Cabo Frio marcou o final de semana de Tamoios

Uma edição especial da Feira do Produtor Rural marcou o fim de semana no Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, durante a programação da Semana Sebastião Lan 2021.

A 3ª edição da Semana Sebastião Lan segue com outras atividades até a quarta-feira (28), quando é celebrado o Dia do Agricultor. O evento é promovido pela Prefeitura com o objetivo de movimentar a área rural e relembrar a figura histórica do ruralista, precursor dos direitos do trabalhador rural na cidade.

Durante o fim de semana, a programação teve feira agrícola com produtores rurais, feira de artesanato, gastronomia quilombola e comidas típicas.

O público também pôde prestigiar a apresentação do Projeto Circulê (com contação de histórias), o teatro de bonecos, uma roda de capoeira, do Grupo IÊ Capoeira; música ao vivo, e uma exposição coletiva de fotografias.

Ainda entre as atrações, oficina de tênis de mesa, arte circense Sollano Vasconcellos, trilha sensorial, arrecadação de alimentos e agasalhos, e ainda atividades preventivas de saúde com teste rápido de Covid para o público, aferição de pressão e medição de glicose.

Também houve apresentação do Manifesto Cultural Griot, passeio de pônei, feira do livro e circuito esportivo para crianças.

Para esta segunda-feira (26), uma mesa redonda com o tema “Agricultura familiar e a figura histórica de Sebastião Lan” está agendada para às 18h, com transmissão on-line. Às 20h tem exibição do filme “LAN” e “Memória de Campos Novos”, nas redes sociais da Prefeitura. Uma segunda mesa redonda está confirmada para a terça-feira (27). O tema será “Segurança hídrica e alimentar no pós pandemia”.

Encerrando a programação, na quarta-feira (28), Dia do Agricultor, as atividades voltam a acontecer às 9h na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio, com a inauguração da placa no Sindicato em homenagem a Dona Elícia Ramos. Na parte da noite será divulgado o resultado do Concurso Fotográfico “A terra lavrada é a esperança de uma vida melhor”, nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.