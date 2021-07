Feira do Produtor Rural de Cabo Frio tem edição especial em homenagem a Santo Inácio

A Feira do Produtor Rural de Cabo Frio terá uma edição especial neste domingo (1°), em comemoração pelo dia de Santo Inácio de Loyola. A programação vai começar às 10h com a celebração da missa na Igreja que leva o nome do padroeiro da Fazenda Campos Novos.

De acordo com a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, além da celebração religiosa na igreja, a Feira do Produtor Rural terá atrações culturais, de lazer, gastronomia e os produtores cabo-frienses expondo e comercializando a produção para os visitantes.

“Diretamente da terra para o público, tudo fresco, de excelente qualidade e produzido em Cabo Frio, com a chancela do selo do Produtor Rural. Não poderíamos deixar passar o dia do padroeiro da Fazenda Campos Novos, marcando essa retomada das atividades do Parque de Exposições de Tamoios e do Complexo da Fazenda Campos Novos”, afirma Katyuscia.

Como em todas as edições, para acesso a Feira do Produtor Rural, é obrigatório o uso de máscara e respeito aos protocolos de prevenção à Covid-19.

Além da programação religiosa, a Feira do Produtor Rural terá gastronomia quilombola e muita comida típica da região e do país. Para as crianças muitas atividades recreativas e o passeio de pônei. O Projeto Circulê, da Secretaria Municipal de Cultura, também vai levar leitura e contação de história para a criançada, além do teatro de bonecos, música ao vivo e muito mais.

Outra atração é a trilha sensorial da Fazenda Campos Novos que, com percurso acessível para todas as idades e também para pessoas com deficiência, é a primeira trilha adaptada em toda a região da Costa do Sol. O acesso ao Parque de Exposições de Tamoios e a Fazenda Campos Novos é gratuito.