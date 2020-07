A Feira Livre de Arraial do Cabo será reaberta neste sábado (18). A liberação é prevista no Decreto nºc3.106, publicado ontem (3) que permite a volta da atividade com restrições.

É importante esclarecer que, diante da pandemia do Coronavírus (COVID – 19), o retorno das atividades será em sistema de rodízio, com revezamento de 50% do total de feirantes, e que as medidas de prevenção e distanciamento devem ser mantidas no local. Além do uso de máscaras, que será obrigatório.

Reforçamos que o comércio está sendo reaberto gradativamente para que possamos nos restabelecer, mas o enfrentamento contra a pandemia continua. Por isso, previna-se, cuide de você e do próximo, use máscara.