Feira Municipal de Arraial do Cabo suspensa temporariamente

A Prefeitura de Arraial do Cabo segue adotando as medidas necessárias e as recomendações do Ministério da Saúde e a OMS para evitar a aglomeração de pessoas como forma de prevenção ao Coronavírus. Com isso, as atividades da Feira Municipal, na Prainha, estão suspensas temporariamente.

É importante ressaltar que a situação é crítica a nível mundial e o vírus pode ser letal, principalmente, para grupos de risco como idosos e portadores de doenças crônicas. Saiba que se você não faz parte desses grupos, pode ser o condutor da doença até eles! Por isso é importante seguir as recomendações da OMS e do Poder Público.