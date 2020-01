Fest Verão de São Pedro da Aldeia começa no dia 22

Falta pouco para as partidas de beach soccer do Fest Verão voltarem a movimentar as areias da Praia do Centro de São Pedro da Aldeia. Marcando o começo da 37ª edição do torneio, as disputas das categorias de base terão início na próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro.

Promovida pela Prefeitura, a tradicional competição esportiva vai reunir, nesta primeira etapa, equipes do sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

O jogo de abertura está marcado para as 19h30, entre Baleiense e Folhinhas, seguido por Arena DSV e Barcelona, às 20h30; ambos pelo sub-11.

O secretário adjunto de Esportes e Lazer, Thiago Costa, falou sobre a iniciativa.

“A realização desse evento é, mais uma vez, resultado de uma união entre todos os envolvidos. O Fest Verão é um evento esportivo de grande tradição no município e nossa equipe fica muito feliz em realizar mais uma edição. O prefeito Cláudio Chumbinho confiou em nós e nos deu autonomia para realizarmos mais um evento de sucesso”, comentou.

A estrutura para o torneio infantil contará com cerca de 70 grades disciplinadoras e vestiários para os jogadores. Em 2020, o Fest Verão de São Pedro da Aldeia será realizado durante 32 dias, com início em 15 de janeiro e final no dia 04 de abril, com pausa para o carnaval.