Festival Cultura Viva chega a Tamoios neste sábado

Neste sábado (18) a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar a segunda edição do Festival Cultura Viva. Desta vez o evento será em Tamoios, às 14h, ao lado do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no bairro Santo Antônio. Esta é mais uma ação de continuidade às ações previstas na Lei Emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc.

No local haverá feira de artesanato, feira de livros, saraus literários e show musical, sendo um programa familiar para todas as idades. As atividades são gratuitas e seguirão todos os protocolos e medidas de segurança orientados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Festival Cultura Viva é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e conecta as ações previstas na Lei Aldir Blanc, fazendo intervenções em praças públicas, escolas da rede municipal de ensino e espaços culturais da cidade. A programação, que segue até o final do ano, e depois de Tamoios, será levada para a Praça Alfredo Castro, no bairro São Cristóvão, no próximo dia 25.

A primeira edição do festival reuniu inúmeros talentos cabo-frienses, e foi realizada no último dia 6 de setembro na Praça da Bandeira, no bairro Passagem, tendo como protagonistas a música, a arte, a dança e a poesia.

“Nosso primeiro evento foi um sucesso. Até o final do ano vamos continuar promovendo a circulação da cultura nas praças e espaços públicos com estes projetos incríveis e enriquecedores. Assim como foi na Passagem, tenho certeza que em Tamoios também será grandioso”, afirmou o secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues.

Confira a programação deste final de semana:

SÁBADO (18), A PARTIR DAS 14H

PARTE EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA

14h – Feira de Artesanato

15h – Feira de Livros ALACAF

17h – Sarau Flores Literárias

18h – Sarau Quintas Intenções

19h – Show com Hilda e Gael