Festival de Surf de Saquarema terá show com Banda Blitz

Surf, música e muita alegria! Aproveitando a realização do Saquarema Surf Festival, a Prefeitura realizará um show com a Banda Blitz na Praça do Coração, no Centro. O evento, que marcará a retomada dos eventos musicais no município, promete trazer muita música boa e animar ainda mais o clima de surf que estará em toda a cidade.

A banda subirá ao palco no dia 19/11 (sexta-feira), a partir das 21 horas, e promete trazer seus maiores sucessos.

No início da década de 1980, no Rio de Janeiro, sete jovens fundaram uma das principais bandas do rock brasileiro, a Blitz. O período auge da banda vai de 1982 a 1986, durante o qual lançaram três discos e se apresentaram no histórico Rock in Rio I.

A formação atual da Blitz é Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal). Antenados com a modernidade, o caldeirão Blitz continua fervendo com o rock, o pop, o reggae, o blues, o eletrônico, as baladas de gaita e violão, as letras bem sacadas, as guitarras swingadas, o canto falado, as respostas das meninas, enfim, o típico bom-humor que sempre foi à marca de Evandro Mesquita & Cia.