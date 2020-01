Festival de Verão de Saquarema tem Anitta nesta quinta

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai dar início ao Festival de Verão 2020. Este ano, o evento traz diversas atividades ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. Assim como em 2019, haverá competições esportivas na arena que será montada na Praia da Vila e, para entrar no clima do Verão e já no preparo para o Carnaval, a festa seguirá até a Festa de Momo, com vários cantores para animar as tardes e noites saquaremenses.

A programação terá início na quinta-feira, dia 09, com um grande show da cantora Anitta. A artista, considerada uma das mais importantes da música brasileira e que está em crescimento no cenário internacional, trará sucessos como Contatinho, Paradinha, Bang, Vai Malandra, entre outros. O show, que é gratuito, será realizado na Praça do Coração, no Centro de Saquarema, a partir das 22 horas.

Além do show, uma vasta programação esportiva foi montada para movimentar ainda mais a orla da Praia da Vila. As competições terão início no dia 19/01, com jogos de Futvôlei. As partidas de vôlei serão disputadas no dia 26/01. Já no dia 02/02, será a vez do Beach Soccer; dia 09/02, os surfistas cairão nas ondas do Maracanã do Surf. Encerrando as competições esportivas, a estreia do Futmesa no Festival de Verão de Saquarema, no dia 16/02.

Para os shows de sábado e demais apresentações culturais, a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo está preparando um calendário eclético de shows de diversos estilos musicais. Todas as programações esportivas e culturais são abertas e gratuitas à população.

“Iniciamos um novo ano com muitas programações em nossa cidade. O Festival de Verão, evento que abre o calendário turístico e cultural da cidade, fomenta o nosso turismo, gerando emprego e renda para a população”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

O Festival de Verão 2020 segurá até o dia 16/02, uma semana antes do carnaval.