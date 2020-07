Festival Delivery 207 anos de Macaé acontece até sábado

Um festival gastronômico delivery será realizado neste sábado (1º) em Macaé, no interior do Rio, para comemorar os 207 anos de fundação da cidade.

O festival é realizado pelo Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros e terá dez restaurantes associados que estão oferecendo pratos com valores até R$ 29, que fazem alusão à data do aniversário da cidade, dia 29 de julho.

Todos os pedidos poderão ser feitos pela internet por delivery (entrega) ou take away (pegar e levar para casa).

Os nomes dos pratos escolhidos remetem à culturas e locais históricos de Macaé.

A presidente do Polo Gastronômico, Miriam Dias, lembra que todos os anos os associados promoviam a Feijoada do Polo sempre no horário do almoço, após a realização do tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade.

Mas, devido à suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia do coronavírus, surgiu a ideia do Festival Delivery 207 anos de Macaé como uma proposta para não deixar a data passar em branco e fazer uma homenagem à cidade.

“Os 16 associados estão na contagem regressiva para o retorno. O covidímetro avança do amarelo para nosso tão esperado verde, quando retornaremos de acordo com decreto a ser publicado pelo poder executivo. Já apresentamos um plano gradativo de retomada com todos os cuidados necessários e temos certeza que em breve estaremos juntos”, acrescentou.