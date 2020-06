Devido à pandemia do Covid-19, neste ano a comemoração do aniversário de Iguaba Grande será totalmente online com lives na página do Facebook da Prefeitura.

Portanto, entre as festividades está o Festival Gastronômico Delivery. Cerca de 30 restaurantes devem participar do festival. Entre comida japonesa, massas, hambúrgueres, petiscos, churrasco, pastéis, combos e bebidas, cada restaurante vai apresentar um único prato com valor entre R$ 20 e R$ 90.