Fim de semana contará com programação diversificada em Cabo Frio

O fim de semana em Cabo Frio oferece diversas opções para moradores e turistas, que visitam a cidade durante o período de férias. Entre as atividades estão concerto de música, feira de livros e seresta. Todos os eventos têm entrada franca.

Para quem curte uma boa leitura não pode deixar de visitar a 18ª Feira do Livro montada na Praça Porto Rocha, no Centro. A feira funciona das 10h às 22h, até o dia 30 de janeiro. Realizado pela Associação Brasileira de Livros (ABL), a iniciativa conta com sete estandes e tem como objetivo aproximar o público da literatura.

Sexta-feira

O Concerto de Música Clássica para Flauta com o maestro Francisco Silguero acontece a partir das 19h no Casa de Cultura José de Dome (Charitas). O concerto contará com repertório de música barroca com diversas sonatas para flauta dos compositores Georg Friedrich Händel e Benedetto Marcello, ambos do século XVIII. O Charitas fica localizado na Avenida Assunção, nº 855, no Centro.

O Espaço Cultural Torres do Cabo recebe a partir das 19h, o primeiro “Baile Dançante”, com a cantora Claudia Fernandes e o professor de dança Fábio Júnior. A proposta é que a atividade ocorra a cada dois meses, sempre com músicos diferentes e diversos estilos. Nesta edição, a musicista vai apresentar os ritmos do bolero e do samba, enquanto o professor anima o público ensinando alguns passos de dança. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Cultura.

Sábado

A II Mostra de Música Alternativa Gigantesco em homenagem ao músico e produtor Mateus Pagalidis, importante jovem para a cena alternativa em Cabo Frio, que faleceu há dois anos. O evento acontece no Charitas e contará com shows, feira de produtos. A entrada é gratuita, no entanto, a organização sugere a doação de 1kg de alimento não perecível.

A Praça da Bandeira, na Passagem, recebe todos os sábados, das 19h às 22h, a Seresta dos Idosos, desta vez quem se apresenta é o cantor Ramos. Além da música, barraquinhas oferecem opções variadas de comida e bebida. A programação está sujeita às condições do tempo.

A feira Aldeia Criativa estará nesta edição na Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro Passagem, das 17h às 22h. A música ficará por conta do artista Rafael Marinati. A feira é uma ótima opção para quem gosta de lanches artesanais, comida baiana, doces caseiros, chopp artesanal, trabalhos artesanais, presentes criativos, saboaria e brechó, tudo em um ambiente familiar.

Domingo



O Parque Municipal Fonte do Itajuru recebe mais uma edição da feira “Veg Lagos”. O evento começa às 11h e encerra às 17h. O foco do evento é alimentação vegana, fazendo uma conexão com produtores locais e os consumidores. A programação começa às 11h com aula de yoga gratuita com Ana Carolina Matalobos. Em seguida, às 12h30, Mondriam Magewski fará uma palestra sobre “O poder do fazer no caminho do autocuidado” e uma oficina de almofada terapêutica feita à mão. Às 14h será a vez de Stella Borges palestrar sobre “O Sentido dos sentidos“ e encerrando, às 16h, aula de Biodanza gratuita, com Nazareth Malaphaia.