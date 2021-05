Fiscais acabam com festa em bar de Cabo Frio

Fiscais da Prefeitura de Cabo Frio acabaram com duas festas na madrugada deste domingo (23). O primeiro evento estava acontecendo num bar no Centro da cidade. O segundo foi num estabelecimento da Praia do Forte. Ambos foram autuados por descumprimento do Decreto Municipal Nº 6.528, que prevê horário limite para fechamento e proíbe a permanência de pessoas em vias públicas entre meia-noite e 5h da manhã, exceto em trânsito.

A primeira festa foi encerrada por volta de 1h30, e cerca de 150 pessoas deixaram o local. No bar, que vem sendo denunciado constantemente, os fiscais se depararam com aglomeração, pessoas em pé, mesas sem espaçamento e frequentadores sem máscaras, contrariando Decreto Municipal em vigência.

Ainda na madrugada de domingo, no bairro da Passagem uma aglomeração que acontecia em frente à uma pousada foi dispersada. No São Bento, por volta das 2h30, um bar, que ainda estava em funcionamento, foi fechado e o proprietário autuado.

A operação conjunta contou com a participação de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Fiscalização de Posturas, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Polícia Militar. A fiscalização chegou aos locais após denúncias e divulgações nas redes sociais.

Confira o Decreto 6.528 na íntegra no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio: http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio