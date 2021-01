Fiscais da Postura de Búzios são agredidos ao tentar dispersar grupo que se aglomerava

Após denúncia, a Fiscalização de Posturas de Armação dos Búzios, no cumprimento da legislaçao vigente, na madrugada desta segunda-feira, da 04, por volta das 04h, solicitou a dispersão de um grupo de pessoas que se aglomeravam na Orla Bardot.

Com caixas de som e muita bebida alcoólica, eles fecharam a rua e o tumulto era enorme. Inclusive com a presença de adolescentes.

Ao tentar diálogo com os aglomerados, os fiscais de Posturas foram agredidos fisicamente com garrafas e insultados. Felizmente o Grupamento Pronta Resposta agiu a tempo, antes que acontecesse o pior.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os fiscais que no cumprimento do seu dever, no combate a disseminação do coronavírus, viverem esse episódio tão triste”, disse em nota a Guarda Municipal.