Fiscalização de Posturas de São Pedro da Aldeia notifica comércio sobre venda de sacolas biodegradáveis

A Fiscalização de Posturas de São Pedro da Aldeia começou a notificar o comércio aldeense, nesta terça-feira (21), a respeito da venda de sacolas biodegradáveis, de papel, e de outros materiais não poluentes. De acordo com a Lei Nº 2.976, sancionada pelo executivo aldeense e de autoria do vereador Isaías Pinheiro, o fornecimento destas embalagens agora deve ser gratuito..

Os estabelecimentos que trabalham com esse tipo de material estão sendo advertidos pelos agentes e terão o prazo de 15 a 20 dias para adequação à Lei, dependendo do porte do comércio. O valor das multas também é variável, aumentando em caso de reincidência. Pela lei pode haver suspensão parcial do alvará de funcionamento até adequação.

De acordo com o Secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, as fiscalizações serão executadas em conjunto com o Procon. “Após o prazo de adequação estipulado pela lei, as sanções previstas serão aplicadas pela Postura e pelo Procon aldeense. Todos os estabelecimentos comerciais instalados na cidade, sem exceção, estão proibidos de cobrar pelas sacolas descartáveis confeccionadas em material biodegradável”, reforçou.